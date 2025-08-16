Жителей Карелии предупредили о похолодании и грозах

Возвращение жаркой погоды в Карелию маловероятно. Насладиться остатками лета получится лишь в ближайшую пятницу и первую половину субботы. Об этом сообщил сайт «КарелInform» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, к вечеру субботы, 16 августа, западную часть региона затронет атмосферный фронт атлантического циклона, сопровождающийся грозовыми дождями и усилением юго-восточного ветра. Температура сохранится выше климатических норм: примерно +19…+24 градуса днем, однако в воскресенье станет ощутимо прохладнее, ветер поменяет направление на северо-западное.
Следующая неделя ознаменуется приходом более осенней атмосферы. С 18 по 23 августа ожидается переменная облачность с частыми кратковременными осадками, а дневная температура опустится до уровня +14…+19 градусов.
