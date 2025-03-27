Жителей южных регионов России предупредили о дождях и грозах в выходные

Так, в Краснодарском крае и Ростовской области синоптики прогнозируют грозы и интенсивные ливни. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа ожидается резкое понижение температуры. В частности, в Дагестане и Чечне ночные показатели температуры воздуха достигнут отметки в +10 градусов. Согласно данным специалистов, в Крым тоже придут дожди с сильным ветром.