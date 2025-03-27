Жителей южных регионов России предупредили о дождях и грозах в выходные

Осадки в виде дождя накроют южные регионы России в выходные, 29 и 30 марта. Местных жителей призывают проявлять бдительность, сообщил «ФедералПресс».
Так, в Краснодарском крае и Ростовской области синоптики прогнозируют грозы и интенсивные ливни. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа ожидается резкое понижение температуры. В частности, в Дагестане и Чечне ночные показатели температуры воздуха достигнут отметки в +10 градусов. Согласно данным специалистов, в Крым тоже придут дожди с сильным ветром.
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