Жителей ЯНАО предупредили о дождях и грозах

С 28 июля по 3 августа в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается дождливая погода с грозами, сообщило Ura.ru.
Несмотря на осадки, средняя температура воздуха днем составит +20…+25 градусов, а ночью — +10…+13 градусов. К выходным столбики термометров опустятся: днем будет +14…+18 градусов, а ночью — +8…+11 градусов.
Так, в Губкинском ожидаются ливни и грозы во вторник и среду, 29 и 30 июля. В Лабытнанги дожди пройдут только в пятницу, 1 августа. Муравленко накроют осадки с начала недели, но к четвергу они прекратятся.
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