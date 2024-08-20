Жителей Ижевска позвали на «гроботерапию». Людей заживо хоронят за деньги

Ижевский центр ритуальных услуг позвал горожан на «гроботерапию». Люди платят по 150 тысяч рублей, чтобы их похоронили заживо, об этом «Подъему» сообщила основательница центра Евгения Злобина.

«На эту процедуру мы берем вообще не всех. Сначала они проходят консультацию психолога либо психотерапевта, и после уже работы с ними мы продолжаем с нашими доверителями общение», — рассказала она.

Злобина отметила, что услуга больше всего пользуется популярностью среди тех, кто потерял близких, пережил развод или слишком занят.

Весь процесс длится от 40 минут до 3,5 часа. Клиента омывают, одевают, гримируют и перекладывают в гроб.

Представительница центра уточнила, что при желании доверитель может собрать близких на свои прижизненные «похороны». После церемонии прощания вместо поминок устраивают «фуршетный чай».