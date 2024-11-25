Жителей Иркутской области предупредили о переменчивой погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Иркутской области ожидается переменчивая погода. Синоптики рассказали, что перепады температур возможны от -18 градусов до +1 градуса. Об этом написал «ФедералПресс» .

«В понедельник ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит −14…−9 градуса мороза и снег», — говорится в сообщении метеорологов.

Специалисты предупреждают, что снегопады сменятся дождями, на дорогах ожидается сильная гололедица. Во вторник, 26 ноября, в регионе прогнозируется сильный снегопад. В четверг погода полностью изменится, в области потеплеет до 0…+1 градусов. В пятницу в Иркутскую область вновь вернутся заморозки.