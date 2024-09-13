Жителей Иркутской области предупредили о дождливых и пасмурных выходных

Синоптики составили прогноз погоды для Иркутской области на предстоящие выходные. Местных жителей предупредили о пасмурных днях, сообщил « ФедералПресс ».

Так, в субботу, 14 сентября, столбики термометров покажут отметку в +14…+15 градусов. Ближе к вечеру регион накроют дожди.

Осадки ожидаются и в воскресенье. В ночное время похолодает до +7 градусов.