Жителей Иркутской области предупредили о дождливых и пасмурных выходных

Синоптики составили прогноз погоды для Иркутской области на предстоящие выходные. Местных жителей предупредили о пасмурных днях, сообщил «ФедералПресс».

Так, в субботу, 14 сентября, столбики термометров покажут отметку в +14…+15 градусов. Ближе к вечеру регион накроют дожди.

Осадки ожидаются и в воскресенье. В ночное время похолодает до +7 градусов.

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