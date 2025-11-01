Жителей ХМАО предупредили о резком похолодании с начала ноября

В Ханты-Мансийском автономном округе с началом ноября резко похолодает, предупреждают синоптики. Последние две недели в регионе стояли относительно теплые дни, но уже в ближайшие выходные температура резко упадет до минус 20 градусов. Об этом написал сайт muksun.fm .

Прогноз гидрометеослужбы гласит, что в субботу, 1 ноября, дневная температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а ночью ожидается до минус 6 градусов. В восточных районах региона воздух охладится до минус 10 градусов днем и до минус 13 градусов ночью. Будет наблюдаться ветер скоростью до 13 метров в секунду, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

В воскресенье, 2 ноября, днем температура опустится до минус 7–2 градусов, а ночью — до минус 13–8 градусов. Возможны отдельные районы с более низким показателем: днем до минус 12 градусов, ночью до минус 20 градусов. Синоптики ожидают сильный снегопад, особенно в Нижневартовском районе, и усиление ветра до 14 метров в секунду.