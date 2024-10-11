Жителей ХМАО предупредили о похолодании и образовании гололеда
Резкое похолодание придет в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр ХМАО.
По данным организации, в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься до -14 градусов. Такая погода ожидает жителей северо-западных районов ночью.
Кроме того, сотрудники регионального МЧС предупредили об образовании гололеда в отдельных частях региона. В утренние часы прогнозируется риск увеличения числа ДТП.
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