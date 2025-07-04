Жителей ХМАО предупредили о ливнях и грозах в выходные дни

В Ханты-Мансийском автономном округе на ближайшие выходные сохраняются неблагоприятные погодные условия: ожидается дождливая погода и сильный ветер. Центр гидрометеорологической службы предупреждает о высоком риске гроз и молний, написал сайт muksun.fm .

Так, в столице автономного округа Ханты-Мансийске суббота обещает быть влажной: утренняя морось перейдет днем в полноценный ливень, поэтому жителям рекомендуется заранее подготовить зонт и, возможно, резиновую обувь. Температура воздуха прогреется до +21 градуса Цельсия. В воскресенье жара усилится, столбик термометра поднимется до +25 градусов, однако кратковременные осадки возможны ближе к вечеру.

Специалисты сообщают, что на всей территории округа сохраняется вероятность осадков, местами интенсивных. Прогнозируются отдельные случаи грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра скоростью до 18 метров в секунду. Дневная температура останется теплой — +20...+25 градусов, в некоторых местах воздух сможет прогреться до +30 градусов.