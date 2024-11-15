Жителей Хабаровска предупредили о ветре до 20 метров в секунду

Жителей Хабаровска предупредили о надвигающейся непогоде. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В субботу, 16 ноября, ожидается снег с дождем, ночью температура опустится ниже 0 градсов. В воскресенье предупреждают об усилении ветра до 20 метров в секунду.

Ночью, по прогнозам синоптиков, будет до -10 градусов, днем немного теплее -8 градусов.