Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре летом 2026 года
Лето 2026 года в Челябинске и области ожидается аномально теплым. Средние летние температуры превысят привычные показатели на один градус, сообщило Ura.ru о ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно данным организации, в июне и августе среднесуточные температуры составят около +18…+20 градусов. В июле среднесуточная температура традиционно выше — +22…+24 градусов.
Метеорологи сервиса «Яндекс.Погода», используя выводы ИИ-технологии «Метеум», также отметили, что предстоящее лето в Челябинске станет самым жарким за последние 10 лет.
