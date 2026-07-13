Жителей Челябинска предупредили о дождливой неделе с грозами

Всю неделю в Челябинске ожидается дождливая погода с грозами и сильным ветром. К воскресенью ночные температуры могут опуститься до +13 градусов, сообщило Ura.ru со ссылкой на сервис «Гисметео».

Со вторника, 14 июля, в город придут проливные дожди и грозы. Ливни в той или иной мере сохранятся до конца недели.

Синоптики отметили, что в начале недели несколько небольших циклонов объединятся в крупное образование, которое окажет значительное влияние на погоду в регионе. Днем температура воздуха будет около +23…+25 градусов, а ночью — +17…+18 градусов. Однако к выходным из-за затяжных дождей станет холоднее.