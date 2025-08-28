Жителей Челябинска ожидает дождливая и прохладная погода в последние выходные лета

Значительные колебания температуры от +7 градусов в ночное время до +30 градусов днем ожидается в Челябинской области в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на предварительный прогноз метеорологов.

По данным специалистов, 30 августа в ночь на субботу ожидается дождь, в дневное время будет облачная погода Следующий день, 31 августа, также не порадует солнечными лучами: днем и вечером снова ожидаются осадки. Температура воздуха останется низкой, всего около +13...+15 градусов