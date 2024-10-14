Жителей Белгорода предупредили о первом снеге

В Белгороде уже на этой неделе возможен дождь со снегом. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.
Снег ожидается в ночь на субботу, 19 октября. Дожди будут идти всю наступившую неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу. Дневные температуры не будут подниматься выше +12 градусов, а ночью опустятся до +1 градуса.
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