Жителей Белгорода предупредили о первом снеге

В Белгороде уже на этой неделе возможен дождь со снегом. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Снег ожидается в ночь на субботу, 19 октября. Дожди будут идти всю наступившую неделю: в понедельник, вторник, среду и пятницу. Дневные температуры не будут подниматься выше +12 градусов, а ночью опустятся до +1 градуса.