Жителей Алтайского края предупредили о грозах с градом в выходные

В выходные, 19 и 20 июля, Алтайский край окажется под влиянием неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова в беседе с amic.ru .

Уже 18 июля в северных районах ожидаются небольшие дожди и грозы. При этом температура воздуха по всему региону будет достигать +28…+33 градусов.

По словам эксперта, в выходные непогода усилится: дожди, грозы, град и ветер до 17–22 м/с. Ночью 19 июля температура опустится до +14…+19 градусов, а днем поднимется до +28…+33 градусов. А вот 20 июля в регионе похолодает: ночью температура опустится до +11…+16 градусов, а днем достигнет +19…+24 градусов.