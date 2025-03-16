Житель Уфы заплатил столичному автосалону более 3 млн за побитую и гнилую BMW Х2

Житель Уфы пожаловался на обман со стороны одного из столичных автосалонов. По словам мужчины, он решил заказать себе BMW, и сотрудники обещали ему авто в идеальном состоянии, но по факту пострадавший получил битую иномарку с кучей дефектов, сообщил Shot . Причем обманутый уфимец, по информации Telegram-канала, далеко не единственный, кто пострадал от действий этой конторы.

По словам жителя Уфы по имени Евгений, в этом автосалоне ему посулили пригнать BMW Х2 за 3,2 миллиона рублей — не битую, не крашеную, да еще и с минимальным пробегом. За доставку из КНР до Владивостока, а оттуда в Уфу запросили еще 165 тысяч рублей сверху.

Но каково же было удивление Евгения, когда он увидел свою иномарку. Весь кузов машины был в царапинах и вмятинах. Но это еще не все. Выяснилось, что машине нужна замена стабилизатора, реек, рулевых наконечников и нескольких других элементов.

Под днищем Евгений нашел дыру и ржавые детали. Когда возмущенный мужчина позвонил в компанию, там попросили обо всех претензиях писать на почту.

В дальнейшем уфимец выяснил, что от рук этих дельцов пострадали как минимум 25 человек из разных городов. Сам Евгений обратился в полицию, а другие водители, купившие неисправные авто, намерены писать коллективное обращение.