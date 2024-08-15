Житель Уфы после вазектомии стал отцом пятого ребенка

Многодетный отец подаст в суд на клинику Уфы из-за неудачной вазектомии

Фото: РИА «Новости»

Многодетный отец сделал вазектомию в клинике Уфы. Через год у семье появился пятый ребенок, это сильно удивило мужчину и теперь он судится с клиникой, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летний отец четверых детей Максим обратился в клинику «Промедицина», где ему провели операцию по пережатию семенных каналов. Она предусматривала, что зачать ребенка житель Уфы уже не сможет.

Вот только в ноябре прошлого года у мужчины родился пятый ребенок. Тест ДНК подтвердил, что малыш является его родным ребенком. Уфимец со спермограммой пришел в клинику. Врачи назвали произошедшее чудом.

Клиника предложила вернуть деньги за операцию. Сейчас многодетный отец планирует отсудить у нее средства на предстоящие расходы по содержанию ребенка и его матери.

Ранее москвичка потеряла возможность дышать носом из-за двух неудачных пластических операций.

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