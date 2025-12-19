Житель Смоленска в прямом эфире выиграл более 12 миллионов рублей

Суперфинал игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон» состоялся в Москве. Обладателем главного приза — килограммового золотого слитка — стал таксист и строитель из Смоленска Сергей Лукоперов.

«Наша игра для всех — ее механика понятна каждому. Достаточно заменить гудки в телефоне на гимн „Авторадио“, слушать эфир и правильно назвать хит», — рассказал продюсер радиостанции Олег Балыков.

По его словам, золото — это тот товар, который со временем только растет в цене.

Сейф с золотыми слитками почти 10 месяцев провел в специальном хранилище, а ключ от него перемешали с девятью совершенно идентичными. Победители 10 финалов выбрали по ключу. Интрига суперфинала — кто из них откроет сейф и заберет килограмм золота.

Ведущие вечернего шоу «Мурзилки Live» и известные артисты превратили суперфинал в настоящий праздник. Группа Dabro сделала свой особый подарок — презентовала новый хит «Зима, зима».

«Такие розыгрыши дарят не квартиры-машины и слитки — они дарят мечту, дарят какое-то ощущение, что чудеса случаются. Перед Новым годом это особенно важно», — заявили музыканты Дмитрий Филатов и Алексей Осокин (Filatov & Karas).