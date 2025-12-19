Житель Смоленска в прямом эфире выиграл более 12 миллионов рублей
Суперфинал игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон» состоялся в Москве. Обладателем главного приза — килограммового золотого слитка — стал таксист и строитель из Смоленска Сергей Лукоперов.
«Наша игра для всех — ее механика понятна каждому. Достаточно заменить гудки в телефоне на гимн „Авторадио“, слушать эфир и правильно назвать хит», — рассказал продюсер радиостанции Олег Балыков.
По его словам, золото — это тот товар, который со временем только растет в цене.
Сейф с золотыми слитками почти 10 месяцев провел в специальном хранилище, а ключ от него перемешали с девятью совершенно идентичными. Победители 10 финалов выбрали по ключу. Интрига суперфинала — кто из них откроет сейф и заберет килограмм золота.
Ведущие вечернего шоу «Мурзилки Live» и известные артисты превратили суперфинал в настоящий праздник. Группа Dabro сделала свой особый подарок — презентовала новый хит «Зима, зима».
«Такие розыгрыши дарят не квартиры-машины и слитки — они дарят мечту, дарят какое-то ощущение, что чудеса случаются. Перед Новым годом это особенно важно», — заявили музыканты Дмитрий Филатов и Алексей Осокин (Filatov & Karas).
Лукоперов — единственный, кто не выбирал ключ. Ему достался 10-й номер. Кроме главного приза, он, как финалист, получил и второй слиток — 100-граммовый. В общей сложности по курсу Центробанка его выигрыш составил более 12 миллионов рублей, которые он хочет потратить на обновление дома.
За 12 сезонов проекта слушатели выиграли 60 миллионов рублей, 22 автомобиля и четыре квартиры. Новый сезон розыгрыша стартует в следующем году. В нем на кону окажется пять миллионов рублей, а еще — пять заветных желаний.