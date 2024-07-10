Житель Салехарда преодолеет более шести тысяч километров на велосипеде в честь юбилея столицы ЯНАО

Спортсмен из Ямала решил отправиться в веломарафон протяженностью более шести тысяч километров. Он стартует в Салехарде, а завершит свой велопробег в поселке городского типа Черноморский в Краснодарском крае, написал сайт Ura.ru .

На своей странице «ВКонтакте» Юрий рассказал, что планирует преодолеть это расстояние в честь юбилея Салехарда: столице Ямала исполняется 430 лет.

Велосипедист планирует посетить самую высокогорную географическую точку России — село Куруш в Дагестане, а также Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Оренбургскую и другие области.