Житель Салехарда преодолеет более шести тысяч километров на велосипеде в честь юбилея столицы ЯНАО

Спортсмен из Ямала решил отправиться в веломарафон протяженностью более шести тысяч километров. Он стартует в Салехарде, а завершит свой велопробег в поселке городского типа Черноморский в Краснодарском крае, написал сайт Ura.ru.

На своей странице «ВКонтакте» Юрий рассказал, что планирует преодолеть это расстояние в честь юбилея Салехарда: столице Ямала исполняется 430 лет.

Велосипедист планирует посетить самую высокогорную географическую точку России — село Куруш в Дагестане, а также Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Оренбургскую и другие области.

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