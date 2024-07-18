Житель Ростовской области спас краснокнижного хоря-перевязку от стаи собак

Стая собак едва не загрызла редкое млекопитающее в Ростовской области, сообщил «Дон24».

Агрессивные псы напали на хоря-перевязку, который занесен в Красную книгу. На помощь измученному зверю вовремя подоспел местный житель. Спасителем оказался директор приюта для животных.

Мужчина забрал подопечного в учреждение. Как только состояние зверька нормализуется, его отпустят на волю, добавил сайт RostovGazeta.ru.

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