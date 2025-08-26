Житель Петергофа Бродниковский рассказал о коллекции из семи тысяч часов

Житель Петергофа Александр Бродниковский собрал коллекцию из семи тысяч часов. В собрании преобладают наручные часы, но есть и будильники, и настенные с кукушкой, и сувенирные, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Бродниковский начал свою карьеру в 1977 году после окончания Петродворцового профессионально-технического училища по специальности «часовщик». Он работал на заводе, производящем часы «Ракета», затем служил на флоте, где ремонтировал морские хронометры.

Вернувшись на завод, Александр стал работать декатажником в цехе кварцевых часов. Позже он перешел на завод «Ленинец», а затем в автобусный парк.

Коллекционер вспоминает, что на пути в Александрию он регулярно встречал бездомного Юру, который собирал мусор. Александр предложил ему платить за найденные старые часы, и так коллекция начала расти.

Сейчас Бродниковский активно пользуется профильными форумами в интернете, его авторитет часовщика и коллекционера признан во всей стране.