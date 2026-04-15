Житель Пензенской области стал фигурантом дела о мошенничестве на миллион рублей

Сотрудники УФСБ России по Пензенской области предотвратили крупное мошенничество. Подозреваемым оказался 42-летний житель региона, который пытался обмануть потерпевшего, сообщило ИА «ПензаПресс».
По сообщению пресс-службы ведомства, злоумышленник убедил потерпевшего в том, что за миллион рублей сможет отменить решение УМВД России по Пензенской области о депортации с территории России, используя связи с сотрудниками регионального УФСБ. На самом деле у него не было такой возможности.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.
