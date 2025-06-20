Житель Нижнего Тагила пожаловался на перебои в работе мобильного интернета

В некоторых регионах Уральского федерального округа наблюдаются проблемы с мобильной связью. В отдельных районах ввели временные ограничения на услуги мобильных операторов, объясняя это мерами безопасности, сообщил сайт «Поясним за Тагил» со ссылкой на данные местных властей.
В обращении к СМИ местный житель подтвердил ночные отключения. По его словам, 4G-интернет пропадал каждый вечер в течение примерно недели.
«До утра остаемся без Сети или с медленным соединением», — пояснил собеседник.
Как отметил горожанин, мобильные операторы не информируют клиентов о временных ограничениях. Кроме того, мужчина пожаловался на отсутствие скидок, пусть и небольших, за доставленные неудобства.
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