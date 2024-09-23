Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 1,2 млн рублей, потратит деньги на покупку авто

Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 1,2 миллиона рублей, планирует потратить выигрыш на покупку автомобиля для своей жены. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Мужчина рассказал, что именно номер старой машины супруги стал для него выигрышным. Он отметил, что его жена как раз мечтала о новом авто.

Во время общения с журналистами челябинец пожелал всем участникам лотереи верить в чудо.