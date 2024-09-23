Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 1,2 млн рублей, потратит деньги на покупку авто
Житель Челябинской области, выигравший в лотерею более 1,2 миллиона рублей, планирует потратить выигрыш на покупку автомобиля для своей жены. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Мужчина рассказал, что именно номер старой машины супруги стал для него выигрышным. Он отметил, что его жена как раз мечтала о новом авто.
Во время общения с журналистами челябинец пожелал всем участникам лотереи верить в чудо.
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