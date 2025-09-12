Житель Батайска, съевший осла, получил условный срок

Житель Батайска, решивший отведать мяса осла, получил год условно. История началась в конце июля, когда полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в краже и убийстве домашнего животного. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

Задержанный признался, что под влиянием алкоголя вспомнил, что никогда не пробовал ослятину, и захотел исправить этот пробел. Найдя подходящего осла, он убил его и начал разделывать тушу. Однако подробности дегустации неизвестны.

Хозяин животного незамедлительно сообщил о пропаже в полицию. Используя записи с видеокамер и свидетельские показания, сотрудники правоохранительных органов вышли на след злоумышленника. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, а пока шло следствие, он находился под подпиской о невыезде. Суд постановил назначить обвиняемому условное лишение свободы сроком на один год.