Жириновский якобы назвал имя преемника перед смертью

Бывший депутат Госдумы Василий Власов обнародовал якобы последнюю просьбу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил перед своей смертью. Диктофонные записи Власов включил во время интервью телеведущей Ксении Собчак .

На аудиоматериалах, сделанных в феврале 2022 года, слышно речь, которую произносит человек с похожим на Жириновского голосом. Если верить записи, лидер ЛДПР назначил Власова руководителем фракции до своего предполагаемого возвращения из больницы.

Бывший депутат также заверил, что показывал аудио главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, но тот попросил удалить ее, отметив, что в таком состоянии Жириновский мог сказать что угодно.

Ранее Власов заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил партии 70% своего состояния, а его детям досталось только 20%.