Жильцов многоквартирных домов призвали проявлять повышенное внимание в первые дни после подачи тепла

В первые дни после подачи тепла жильцам многоквартирных домов следует проявлять повышенное внимание. В системе могут возникнуть воздушные пробки, протечки из-за износа прокладок или шум от расширения металла, пишет Ura.ru .

Если верх радиатора холодный, а низ горячий и слышно бульканье, в батарее скопился воздух. Не рекомендуется откручивать неизвестные краны под давлением. Если на радиаторе есть исправный воздухоотводчик и известен порядок действий, можно стравить его самостоятельно по инструкции. В остальных случаях необходимо подать заявку в управляющую компанию (УК).

После заполнения системы горячим теплоносителем становятся заметны старые трещины и слабые соединения. Нужно осмотреть пол под батареями, места подключения к стояку и сами трубы. Капли, влажные пятна, ржавые следы или свист — повод зафиксировать повреждения и вызвать аварийную службу. Подтягивать арматуру плоскогубцами или разбирать радиатор запрещено.

При возникновении гула или стука нельзя вращать балансировочные краны, так как это нарушит циркуляцию во всем подъезде. Стоит сравнить температуру своих батарей с соседскими: если проблема только у вас, причина может быть в терморегуляторе или засоре; если холодно по всему стояку — возможна авария на теплотрассе. Время появления шума нужно записать и уточнить в УК, связано ли оно с запуском насоса.