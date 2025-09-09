Жильцов многоквартирных домов предупредили о штрафах за самовольное разбитие клумб у подъезда

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил NEWS.ru , что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф за самовольное разбитие клумбы у подъезда.

Придомовая территория — общая собственность всех жильцов, и использование ее без согласия соседей считается нарушением законодательства. За самовольное занятие земельного участка граждан могут оштрафовать на сумму не менее пяти тысяч рублей.

В некоторых случаях нарушение может быть квалифицировано как самоуправство по статье 19.1 КоАП РФ со штрафом до 300 рублей. Чтобы избежать санкций, эксперт посоветовал получить одобрение большинства соседей на общем собрании собственников.

Кроме того, в регионах могут быть свои правила благоустройства, за несоблюдение которых также предусмотрена ответственность. С 2017 года вопросы благоустройства двора решаются на общем собрании собственников.