Жильцам горевшего в Нижнем Новгороде дома выплатили компенсацию в размере 5 млн рублей

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода выплатила жильцам горевшего дома компенсацию в размере 2,1 миллиона рублей. Им также была оказана адресная помощь в размере 2,9 миллиона рублей, написал сайт pravda-nn.ru .

Пожар в доме № 37 на улице Фучика случился еще в марте этого года. Всего в случившемся пострадали восемь человек. Тогда следствие завело уголовное дело.

Издание сообщает, что в данный момент специалисты укрепляют в доме плиты перекрытий и железобетонные перегородки. Кроме того, в ежедневном формате ведется мониторинг проведения аварийно-восстановительных работ.