Жилищный эксперт Гусева рассказала, что россияне стали чаще брать в ипотеку строящееся жилье

Резкое увеличение ипотечных ставок, вызванное ужесточением кредитно-денежной политики Центробанка во втором полугодии 2023 года, стало причиной значительного снижения спроса на вторичном рынке жилья. Об этом сообщила гендиректор Key Capital Ольга Гусева в интервью MK.RU.

Покупатели не могли воспользоваться государственными программами поддержки ипотеки и субсидирования, которые действуют исключительно для новостроек. В связи с этим наблюдается серьезный рост интереса к рынку строящегося жилья и падение числа сделок с ипотекой на вторичном рынке.

Эксперт отметила, что россияне стали реже брать кредиты для приобретения вторичного жилья, в то время как спрос на строительство жилья увеличился. В июне 2024 года, исключая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, средний размер кредита для покупки вторичного жилья составил 2,6 миллиона рублей, что на 11% меньше, чем в июне 2023 года, когда этот показатель достигал 2,9 миллиона рублей.

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