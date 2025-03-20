Жертв телефонных мошенников предложили вносить в специальную базу

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил вносить жертв телефонных мошенников в специальный реестр. Для чего это необходимо, он рассказал 360.ru.

Депутат успокоил людей, решивших, что теперь им запретят переводить деньги даже родным и друзьям.

«Это бред! Никаких ограничений не будет. Просто будет информация, что эти люди подвержены внешнему влиянию. И если сигнал поступит, что они хотят взять кредит, то на них обратят дополнительное внимание. То есть будут проверять, не находятся ли они под влиянием внешних лиц, которые хотят украсть их деньги», — объяснил он.

Аксаков подчеркнул, что этой мерой хочет защитить людей, а не ограничить их права. По словам собеседника 360.ru, жертвами мошенников становились даже сами депутаты Госдумы.

«Мы можем любые заслоны ставить. Но если ты сам переводишь деньги, этот заслон не поможет. То есть, поскольку ты сам переводишь свои деньги, просто тебе должны задать пару вопросов дополнительно. Технология уже отработана», — добавил он.

Ранее банк ВТБ предложил клиентам новый способ защититься от мошенников. Они смогут подтверждать транзакции с помощью распознавания лица по фото.