Женщины признались, пенис какого размера хотят на самом деле

Идеальным размером полового члена женщины считают 16 сантиметров. Об этом в интервью Daily Star заявил специалист по вопросам сексуального поведения Маккен Мерфи.

Мерфи рассказал о результатах научного эксперимента, в котором участницам предлагалось выбрать идеальную длину на основе 3D-моделей половых органов.

Средний результат оказался на уровне 16 сантиметров что удивило как мужчин, так и самих женщин.

«Когда вы спрашиваете женщину на вечеринке, она может сказать — 18 сантиметров. Но когда доходит до выбора в реальности, результат другой», — отметил специалист.

Он также указал, что мужчины часто завышают собственные показатели. По одному из исследований, среднестатистический мужчина приписывает себе на два-три сантиметра больше, чем есть на самом деле.

«Это социальная привычка — завышать и свои параметры, и ожидания от партнера», — добавил Мерфи.

Тем не менее, предпочтение в 16 сантиметров все равно немного выше среднестатистического размеров по миру. Этот показатель остается в пределах 13–14 сантиметров в эрегированном состоянии.

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