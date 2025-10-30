Женщины из России и Белоруссии обсудили партнерство в агробизнесе
Круглый стол, посвященный опыту, инновациям и сотрудничеству в сельскохозяйственном бизнесе, состоялся в Подмосковье. Московское областное региональное отделение Союза женщин России пригласило коллег из Белоруссии в гости, чтобы обсудить будущее отрасли и наметить совместные проекты.
На сельское хозяйство приходится до 6% внутреннего валового продукта Белоруссии, поэтому вопрос развития села в республике играет важную роль.
«Приехали очень сильные руководители агрогородков, непосредственно хозяйства, где крупный рогатый скот, молочное стадо, и свиноводческие комплексы, и растениеводство, и так далее», — заявила президент союза Екатерина Лахова.
Стороны обсудили современные тренды в агробизнесе, поддержку женского предпринимательства и расширение международного сотрудничества. Среди проектов — развитие семейных ферм и создание условий для комфортной жизни на селе.
«На протяжении многих лет женщины играют ключевую роль в развитии сельской местности. Они создают семьи, заботятся о детях, поддерживают порядок в домах и участвуют в общественной жизни. Без участия женщин невозможно представить себе возрождение села», — подчеркнула председатель отделения Екатерина Богдасарова.
Она добавила, что женщина способна стать лидером изменений и вдохновляющим примером.
Кроме того, глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Паршикова провела для коллег экскурсию по «Гжельскому подворью».
В будущем планируется создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив дальнейшего сотрудничества.
«Мы очень похожи, но где-то очень разные. Тот опыт, который мы переняли друг у друга, я думаю, будет очень полезен», — заявила зампредседателя Белорусского союза женщин Юлия Ясинская.