Женщина снимала пробы на роль, а получила шедевр. Почему ей просят дать «Оскар» в Рунете?

Актриса из вирусного видео с кинопробами рассказала, что не получила роль

В соцсетях уже несколько дней вирусится видео с актрисой, которая хотела записать пробы на роль, но неожиданно рухнула со стула. Меньше чем за неделю ролик набрал два миллиона просмотров. Пока пользователи предлагают дать женщине «Оскар» и продолжают репостить запись эпичного падения, 360.ru смог отыскать ее и узнать, что она думает о происходящем.

Автора вирусного видео зовут Лана Долева. Известно, что актриса окончила факультет культуры и искусства НСИПК по специальности «Артист театра и кино». Помимо этого, обучалась в театральной школе.

Судя по информации в соцсетях, образование для Долевой — процесс непрерывный. Она продолжает совершенствовать себя, участвует в разных мастер-классах и тренингах, а также в лабораториях театральных режиссеров.

В беседе с 360.ru Долева пояснила, что снимала ролик еще 25 декабря позапрошлого года. И уже выкладывала его ранее в Сеть, эта публикация в Instagram* — уже вторая. Первый раз не был настолько успешным.

«Я его снимала 25 декабря позапрошлого года. А сейчас просто второй раз выставила. Хотела стать медийной — вот пожалуйста», — со смехом сказала Лана.

Ролик она записывала для проб на роль матери главной героини в одном из многосерийных фильмов. Но ее не утвердили.

«Меня не утвердили. Может быть, я по типажу не подошла. Маму главной героини в сериале. Зато у меня фанаты появились после этого рилса. Меня узнают в общественных местах. Актеры узнают», — добавила Долева.

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