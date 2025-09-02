Жена экс-министра Стрелкова Регинская развеяла слухи об ухудшении здоровья мужа в колонии

Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская опровергла появившиеся ранее сведения о серьезном ухудшении самочувствия мужа. Об этом сообщил News.ru .

По словам собеседницы сайта, Стрелков страдает хроническими заболеваниями сердца, однако в настоящий момент не нуждается в госпитализации и не проходит медикаментозное лечение.

«Все с ним нормально, все хорошо. <…> Состояние удовлетворительное», — отметила Регинская.

Ранее СМИ обнародовали сведения об ухудшении здоровья Стрелкова, отбывающего срок в кировской колонии.