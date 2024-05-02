Желтые дорожные указатели к объектам культурного наследия установят в ЛНР | 360°

Общество 02 мая 2024, 18:29 Желтые дорожные указатели к объектам культурного наследия установят в ЛНР РВИО установит дорожные указатели к объектам культурного наследия ЛНР РИА «Новости»

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Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует установить желтые дорожные указатели к объектам культурного наследия в Луганской Народной Республике. Об этом Луганскому информационному центру сообщила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

«В рамках проекта „Место памяти“ будут установлены желтые указатели к культурным объектам, которые содержат краткую информацию о событиях, происходивших в указанном месте», — уточнила она.

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Установка планируется в 2025 году.

В 2023-м благодаря РВИО в луганском поселке Видное после реконструкции открылся мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». Кроме того, силами военно-исторического общества реконструировали мемориальный комплекс «Острая Могила» в память о четырех поколениях защитников Родины, а в 2022 году открыли восстановленный после военных действий памятник князю Игорю возле Станицы Луганской.

В марте-2024 памятник «Незаживающая рана Донбасса» посетили прибывшие в ЛНР европейские антифашисты из Португалии, Германии, Франции, Испании и Италии и Бразилии.