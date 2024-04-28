Жаркие игры на Севере России: в Дудинке завершился международный турнир по кёрлингу | 360°

Общество 28 апреля 2024, 17:46 Жаркие игры на Севере России: в Дудинке завершился международный турнир по кёрлингу

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С 26 по 28 апреля в Красноярском крае состоялись традиционные международные соревнования Nornickel Curling Cup. Самая северная ледовая арена «Таймыр» принимала кубок в восьмой раз. Организатором турнира стала Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель».

В этом году за титул сильнейших сражались восемь женских сборных из России, Белоруссии и Казахстана. Среди участников – как именитые спортсмены, так и перспективные команды, которые показали выдающиеся результаты на международных соревнованиях среди юниоров.

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В финале соревнований встретились команды «Россия 4», в состав которой вошли скип Елизавета Трухина, Валерия Денисенко, Виктория Десова и Алина Фахуртдинова, и «Россия 2» под руководством Дианы Маргарян, в ее состав также вошли Алина Бородулина, Валерия Мирошниченко и Анастасия Кильчевская.

Победу одержала команда «Россия 2» – матч завершился со счетом 1:8 в пользу команды Маргарян. На втором месте оказалась команда Елизаветы Трухиной. На другой дорожке одновременно с финалистами был разыгран комплект бронзовых медалей между командами «Россия 1» и «Беларусь/ Россия». Матч за 3-е место закончился со счетом 6:3.

Завершился международный турнир по традиции яркой и запоминающейся торжественной церемонией. К участникам и болельщикам турнира обратились почетные гости. Среди них – министр спорта Красноярского края Денис Петровский, вице-президент Федерации керлинга России Сергей Веневцев и главный тренер сборной России Василий Гудин.

«У нас была возможность посмотреть практически на весь состав сборной: юниорский и основной. Были изменения по основному скипу – она не смогла принять участие. Турнир международный, и он, безусловно, необходим. Раньше у нас было порядка десяти международных турниров для сборных, где собирались все лидеры. Соревновательная практика, которая возможна только в условиях турнира, очень важна для спортсменов. Здесь все ожидания совпали с реальностью. Очень приятно находиться и нам, и участникам. Спасибо «Норникелю» за проведение и приглашение», – подчеркнул Василий Гудин.

В последние годы Таймыр громко заявил о себе и стал носить имя спортивной столицы Заполярья. Здесь регулярно проходят знаковые события, устанавливаются российские и мировые рекорды. Турнир по кёрлингу, проходящий в Дудинке, – это ещё одно звено в цепи ярких спортивных активностей, позволяющих совершенно по-новому взглянуть на арктическую территорию, хоть и географически отдаленную, но крайне притягательную и гостеприимную. За эти годы соревнования по кёрлингу стали визитной карточкой Дудинки и местом притяжения лучших российских и зарубежных спортсменов этого вида спорта.