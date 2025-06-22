Жаркая погода придет в Приморье в начале следующей недели

Начало следующей недели в Приморье ознаменуется установлением жаркой погоды, которая придет с Тихоокеанского побережья. Антициклон обеспечит стабильную погоду без осадков, при этом температура значительно повысится, написал сайт vostokmedia.com.

В понедельник, 23 июня, минимальная температура воздуха в регионе будет колебаться от +11 до +17 градусов, а максимальная — от +25 до +32 градусов. Во вторник, 24 июня, станет еще теплее, и температура увеличится еще на 1-5 градусов.

В среду на большей части региона, особенно в центральных районах, дневная температура может достигнуть +35 градусов. Лишь в прибрежных зонах она немного снизится.

Во Владивостоке на начало недели также прогнозируется ясная погода. Ночные и утренние температуры составят от +15 до +19 градусов. Самый жаркий день недели — понедельник, когда воздух прогреется до +26...+30 градусов. Во вторник и среду температура снизится до +23...+27 градусов.