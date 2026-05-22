Жара, ветер и дожди придут в Волгоград в выходные

В Волгограде и области в конце недели ожидается резкое потепление. По данным ЦГМС, в пятницу, 22 мая, температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов, а порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Об этом сообщили «Новости Волгограда» .

В субботу, 23 мая, ветер ослабнет до 8–13 метров в секунду, но жара сохранится. В воскресенье, 24 мая, станет еще теплее — до +31 градуса, ветер стихнет до 3–8 метров в секунду. В городе будет сухо, а по области пройдут дожди с грозами.

На следующей неделе, по прогнозу «Гисметео», осадки будут идти почти каждый день: 25, 28, 29, 30 и 31 мая. Температура при этом снизится до +19 градусов.