Жара, грозы и сильный ветер ожидаются в Ростовской области в выходные

В Ростовской области наступает жара. Уже в субботу, 6 июня, температура воздуха поднимется до +30 градусов, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей регионального Гидрометцентра.

В регионе сохранятся дожди с грозами и туманом. Ночью ожидается от +8 до +19 градусов. В самом Ростове-на-Дону 5 июня днем будет до +27 при сильном ветре.

На следующий день потеплеет до +30, но ливни продолжатся. Осадки прекратятся лишь 7 июня. Погода станет ясной, ветер стихнет до 11 метров в секунду, а дневная температура останется на уровне +30 градусов.