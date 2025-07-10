Жара до +39 градусов придет в Волгоград на три дня

Волгоградская область переживает сильную волну жары, которая продлится как минимум три дня, предупреждают метеорологи местного центра гидрометеорологического мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru .

Первые признаки жаркой погоды станут ощутимы уже 10 июля, когда температура воздуха поднимется до +39 градусов. Высокая температура сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 18 метров в секунду.

В последующие дни картина не изменится: в среду, 11 июля, днем ожидается такая же жара — +39 градусов, но ночью температура опустится до +15 градусов. Ветровой режим стабилизируется до 14 метров в секунду. Четверг, 12 июля, не принесет облегчения: дневная температура вновь достигает максимума, ночи прохладные, а сила ветра не превышает указанных ранее показателей.

Спасательные службы обращаются к жителям с настоятельной просьбой соблюдать максимальную осторожность при обращении с открытым огнем.