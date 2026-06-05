Жара до +36 градусов и резкое похолодание ожидаются в Омске на предстоящей неделе

В Омской области сохраняется неустойчивая погода. С 5 по 7 июня синоптики прогнозируют жару до +32 градусов, но она будет сопровождаться ливнями, грозами и градом, сообщил сайт Gorod55.ru .

Ветер при порывах усилится до 20 м/с. В субботу днем будет от +26 до +31 градуса, в воскресенье — до +31 градуса с ослаблением осадков. Первая половина следующей недели будет знойной и сухой.

Пик жары придется на вторник, 9 июня, когда температура поднимется до +36 градусов. Однако уже 12 июня погода резко изменится: дневная температура упадет до +17…+22 градусов, а местами и до +12 градусов, и пройдут дожди.