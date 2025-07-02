Жара до +35 градусов установится в Приморском крае на выходных

Жителей Приморья ожидает палящий зной и высокие температуры воздуха на предстоящих выходных. По данным Примгидромета, 5 июля регион попадет в теплый сектор циклона, который принесет сильную жару, сообщил сайт «ВостокМедиа» .

Синоптики спрогнозировали в субботу дневную температуру до +35 градусов, ночью возможны туманы, а также кратковременные дожди днем. В воскресенье, 6 июля в ночное время ожидаются грозы, днем жара сохранится.

Во Владивостоке небольшой дождь возможен лишь в ночь на субботу, затем значительных осадков не предвидится. Ночные и утренние часы будут сопровождаться туманом. Температура воздуха поднимется до +33 градусов днем, а ночами столбик термометра едва снизится до +24 градусов.