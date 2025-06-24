Жара до +35 градусов придет в Приморский край
В среду, 25 июня, в Приморском крае ожидается теплая и солнечная погода. Атмосферное давление будет повышенным, осадков не предвидится. Южный ветер станет основой метеорологических условий, его скорость варьируется от слабой до умеренной. Об этом написал сайт vostokmedia.com.
Ночные температуры по краю составят от +14 до +19 градусов, днем ожидается значительный подъем температуры до +24…+35 градусов.
Во Владивостоке утро встретит небольшую облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов, днем прогреется до +24…+26 градусов.
В Уссурийске также будет малооблачное небо и без осадков. Южный ветер, слабый до умеренного. Ночные температуры составят +19…+21 градус, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.
Город Находка также примет ясный день без осадков. Юго-западный ветер средней силы. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.