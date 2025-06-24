Жара до +35 градусов придет в Приморский край

В среду, 25 июня, в Приморском крае ожидается теплая и солнечная погода. Атмосферное давление будет повышенным, осадков не предвидится. Южный ветер станет основой метеорологических условий, его скорость варьируется от слабой до умеренной. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Ночные температуры по краю составят от +14 до +19 градусов, днем ожидается значительный подъем температуры до +24…+35 градусов.

Во Владивостоке утро встретит небольшую облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов, днем прогреется до +24…+26 градусов.

В Уссурийске также будет малооблачное небо и без осадков. Южный ветер, слабый до умеренного. Ночные температуры составят +19…+21 градус, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

Город Находка также примет ясный день без осадков. Юго-западный ветер средней силы. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.