Жара до +35 градусов придет в Краснодарский край в ближайшие дни | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:31 Жара до +35 градусов придет в Краснодарский край в ближайшие дни

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Жаркая погода с экстремальными для апреля температурами ожидает жителей Краснодарского края в ближайшие дни. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, столбики термометров в регионе поднимутся до рекордных +35 градусов. В целом на юге европейской территории России ожидается потепление из-за южного циклона.

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Так, в Воронеже, Туле и Москве температура воздуха днем будет выше +20 градусов. Экстремальных значений не будет, но высокие температуры гарантированы, отметил Шувалов.