Жара до +35 градусов накроет Нижегородскую область на этой неделе

Аномально высокая температура воздуха до +35 градусов ожидается в Нижегородской области, начиная с понедельника, 7 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец, его слова привел сайт newsnn.ru .

Жаркая погода начнет устанавливаться уже сегодня: днем столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов. К концу рабочей недели дневная температура повысится до рекордных значений — до 32-35 градусов тепла. Ночью воздух остынет незначительно, температура сохранится на уровне 19-22 градусов.

Осадки маловероятны: небольшие дожди и кратковременные грозы возможны только на севере региона. Такая аномалия является редкостью для средней полосы России и типична скорее для южных регионов, подчеркнул специалист.