Жара до +30 градусов вернется в Нижний Новгород

В понедельник, 7 июля, в Нижнем Новгороде вновь ожидается повышение температуры до +23 градусов. Кроме того, не исключены кратковременные дожди с грозой. Затем город вновь накроет жаркая погода. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на прогноз сервиса «Яндекс Погода».
По информации синоптиков, самым жарким днем этой недели станет пятница, 4 июля. Столбики термометров достигнут отметки +28 градусов. В четверг и выходные дни температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов.
На протяжении ближайших двух недель в Нижнем Новгороде температура будет варьироваться от +25 до +30 градусов.
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