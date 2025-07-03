Жара до +30 градусов вернется в Нижний Новгород

В понедельник, 7 июля, в Нижнем Новгороде вновь ожидается повышение температуры до +23 градусов. Кроме того, не исключены кратковременные дожди с грозой. Затем город вновь накроет жаркая погода. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на прогноз сервиса «Яндекс Погода».

По информации синоптиков, самым жарким днем этой недели станет пятница, 4 июля. Столбики термометров достигнут отметки +28 градусов. В четверг и выходные дни температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов.

На протяжении ближайших двух недель в Нижнем Новгороде температура будет варьироваться от +25 до +30 градусов.