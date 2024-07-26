Жара до +30 градусов придет в Петербург 26 июля

Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург в эту пятницу, 26 июля. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По прогнозам специалиста, ситуацию в атмосфере продолжит формировать преимущественно солнечный и сухой гребень антициклона. Температура воздуха в пятницу будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

Отмечается, что уже в субботу в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, также возможны грозы.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте