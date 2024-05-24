Жара до +28 градусов придет в Нижний Новгород 1 июня

Жаркая погода ожидает жителей Нижнего Новгорода в первый день лета. Воздух прогреется до +28 градусов, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс Погода».

По прогнозам синоптиков, потепление придет в город уже на этих выходных. Так, в субботу столбики термометров поднимутся до + 24 градусов. Со следующей среды, 29 мая, они установятся на отметке в +27 градусов.

Отмечается, что такая температура продержится до конца месяца.