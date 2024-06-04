Жара до +28 градусов придет в Москву в среду

Жаркая погода ожидает жителей Москвы в эту среду, 5 июня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, температура в этот день будет соответствовать июльским значениям. Однако уже в четверг к Москве подойдет циклоническая ложбина с запада, которая принесет осадки.

Отмечается, что ливни и грозы ожидаются в столице 6 и 7 июня. В субботу осадков не прогнозируется, добавил Шувалов.

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